جراحة ناجحة لنجم واريورز الأمريكي

خضع كيفن دورانت نجم واريورز الأمريكي أمس، لعملية جراحية ناجحة إثر إصابته بتمزق في ساقه اليمنى أمام تورونتو رابتورز الكندي، في المباراة الخامسة لسلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي.

وقال دورانت (30 عاما) في تدوينة نشرها عبر صفحته في موقع "إنستغرام": "تعرضت لتمزق في وتر أخيل، وأجريت العملية الجراحية اليوم (أمس) وكانت ناجحة".

وتابع "طريق العودة تبدأ الآن! كانت عائلتي إلى جانبي، ونقدر حقيقة كل رسائل المودة والدعم المرسلة من الناس"، مضيفا "سيكون الطريق طويلا، لكنني جاهز لذلك، أنا لاعب كرة سلة".

وكان واريورز أبقى على آماله بأن يصبح ثاني فريق فقط في التاريخ يتوج بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد تخلفه 1-3 في النهائي، بفوزه على مضيفه رابتورز في المباراة الخامسة التي أقيمت الاثنين الماضي، بنتيجة 106-105، ليقلص الفارق إلى 2-3، لكنه خسر في تلك المباراة جهود نجمه وهدافه دورانت، الذي تعرض للإصابة بعد 12 دقيقة فقط من اللعب.

وتستمر المنافسة في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم لمباراة سادسة، التي يمكن لرابتورز من خلالها حسم اللقب لصالحه في حال الفوز.

أما في حال فوز واريورز في المباراة السادسة، يتعادل الفريقان 3-3 وتستمر المواجهة للمباراة السابعة التي تكون نتيجتها حاسمة للقب.