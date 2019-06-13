"فيسبوك" تخطط لجمع بيانات المستخدمين مقابل تعويض مادي

أعلنت "فيسبوك" عن برنامج جديد هذا الأسبوع اسمه Study، يهدف إلى جمع بيانات حول كيفية استخدام المستخدمين لتطبيقات الهاتف مقابل تعويض مادي.

وتتضمن البيانات نوعية التطبيقات المثبتة على هاتف المستخدم، ومقدار الوقت الذي يقضيه في استخدام هذه التطبيقات، ومكان وجود المستخدم والجهاز الذي يستخدمه ونوع الشبكة، بالإضافة إلى نظرة تفصيلية غير مسبوقة على الميزات المستخدمة ضمن التطبيقات.

ورفض متحدث باسم الشركة الكشف عن مقدار عدد المستخدمين، الذين سيجري تعويضهم مقابل مشاركة المعلومات.

وفي بيان عام، قالت الشركة: "في وقت سابق من هذا العام، أعلنا أننا سنحول تركيزنا على برامج أبحاث السوق القائمة على المكافآت، ما يعني أن جميع المشاركين في البحوث يجري تعويضهم".

ويمكن للمستخدمين المسجلين في Study، مراجعة البيانات التي جُمعت بواسطة "فيسبوك"، كما يمكنهم إلغاء الاشتراك في أي وقت.

وتقول الشركة إنها لن تجمع أية بيانات عن كلمات المرور أو معرّفات المستخدم، أو الصور أو مقاطع الفيديو أو أي محتوى آخر، ضمن تطبيقات المستخدم. كما وعدت بعدم بيع البيانات إلى جهات خارجية، أو استخدامها لاستدراج الإعلانات.

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وبدلا من ذلك، قالت "فيسبوك" إنها "تجمع الحد الأدنى من المعلومات اللازمة للمساعدة في تصميم منتجات أفضل".

وحاليا، يعد تطبيق Study متاحا لمستخدمي "فيسبوك" فقط، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ممن يعيشون في الولايات المتحدة والهند.

وسيجري التحقق من أعمار المشاركين من خلال صفحاتهم على "فيسبوك"، حيث سيحصلون على التعويضات عن طريق إنشاء حساب على PayPal، وفقا لـ Verge.

وفي السابق، تعرّض موقع "فيسبوك" لانتقادات عديدة بسبب تشغيله تطبيق بحث أطلق عليه اسم Onavo VPN، والذي حصل على بيانات من بعض المستخدمين الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما.

وأُجبر عملاق المواقع الاجتماعية على إزالة تطبيق Onavo VPN من متجر تطبيقات "أبل"، بعد اكتشاف أنه يجمع بيانات عن نشاط المستخدمين، بما في ذلك الدردشات في تطبيقات المراسلة والصور والفيديوهات، ورسائل البريد الإلكتروني وعمليات البحث على الويب ونشاط تصفح الإنترنت، ومعلومات تتبع الموقع على الهواتف الذكية.