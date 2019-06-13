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انخفاض الريال الإيراني بعد حادثة الناقلتين في بحر عمان

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تراجع سعر صرف العملة الإيرانية في السوق السوداء، الخميس، مع تصاعد التوترات في مياه الخليج، إثر تعرض ناقلتي نفط لانفجارين كبيرين في مياه بحر عُمان من قبل جهة مجهولة حتى الآن.

وجرى تداول العملة الإيرانية اليوم عند 13.6 ألف ريال للدولار، بعدما تم تداولها أمس عند مستوى 12 ألف ريال للدولار الواحد.

وجاء الهبوط بعد تعرض ناقلتي نفط اليوم لانفجارين في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران، ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من تعرض ناقلات نفط بالقرب من إمارة الفجيرة، التي تعد أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، لهجمات تخريبية.

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