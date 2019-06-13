3 تحركات جديدة من "الحرية والتغيير".. تعرف عليهم

بعد أن أوقفت قوى الحرية والتغيير الإعتصام بالسودان، بدأ أعضاءها في إتخاذ تحركات جديدة بشأن محاولتهم المستمرة في تنفيذ مطلب تسليم السلطة للقوى المدنية.

وأصدرت قوى الحرية والتغيير في السودان، مساء الأربعاء، بيانا عقب اجتماعها مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان، أكدت فيه على ضرورة انتقال الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية فوراً.

وأعلن البيان ترحيبه بالمبادرة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد للوساطة وما توصلت إليه حتى الآن ودعم كافة جهودها، مؤكدا ضرورة سحب القوات العسكرية من المناطق السكنية في المدن والقرى فورا واستبدالها بقوات الشرطة لحفظ الأمن.

ودعا البيان إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا، وضرورة رفع الحظر عن خدمات الإنترنت بالبلاد وكفالة الحريات الإعلامية.

و أبلغت قوى الحرية والتغيير السودانية المبعوث الإثيوبي رفضها التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي لعدم ثقتها في المجلس، في تطور جديد على الساحة السودانية.

وأعربت قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، عن رغبتها بوجود "طرف ثالث" في المفاوضات.

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كما أكدت قوى الحرية والتغيير رفضها للتحقيق الذي يقوم به المجلس العسكري الانتقالي "منفرداً" بشأن أحداث فض الاعتصام.

و أكدت مصادر أن تحالف قوى "الحرية والتغيير" في السودان قد وصل الثلاثاء، إلى توافق على مرشحيه لمجلس السيادة، الذي كان مقرراً اليوم، في أعقاب تضارب تصريحات قياداته بشأن الخطوة.

وكانت مصادر قد أفادت أن قيادات في تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني حذرت من التصعيد مع المجلس الانتقالي، كونه لا يزال السلطة النافذة رغم مسؤوليته عن فض الاعتصام.

وقالت مصادر سودانية إن اجماعاً لقوى المعارضة خلص إلى ترشيح الخبير الاقتصادي في الأمم المتحدة، عبد الله حمدوك، لرئاسة الوزراء.

كما جرى توافق على أسماء مرشحيه الثمانية للمجلس السيادي، وبرز اسم حمدوك في منتصف سبتمبر من العام الماضي حين جرى ترشيحه لحقيبة المالية، إلا أنه اعتذر عن المنصب.

