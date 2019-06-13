شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تقدم محمد جعفر قريش نائب رئيس مجلس إدارة نادي المريخ، “الرئيس المكلف والقائم بأعمال رئيس النادي المُسقيل محمد الشيخ مدني” تقدم بإستقالته رسمياً الأربعاء. وسلم قريش إستقالته للمفوضية والاتحاد العام لكرة القدم ومجلس إدارة نادي المريخ عن طريق إبنيه في الخرطوم. Advertisements وبعث قريش برسالة من جنوب أفريقيا أعلن فيها إستقالته من رئاسة نادي المريخ. يذكر أن عدد من أوامر القبض صدرت من جهات عديدة لديها مستحقات مالية بطرف النادي، وصدرت أوامر قبض بالفعل في مواجهة قريش بصفته رئيس النادي المكلف. المادة السابقة حركة تحرير السودان تُطيح بعبد الواحد نور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنهيار مجلس نادي المريخ واستقالة محمد جعفر قريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.