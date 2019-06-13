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حركة تحرير السودان تُطيح بعبد الواحد نور

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطَاحَ المجلس القيادي الأعلى لحركة جيش تحرير السودان برئيسه عبد الواحد محمد نور رسمياً، وقرّر المجلس في اجتماعه بباريس اليوم (الأربعاء) تكليف أحمد إبراهيم يوسف (كازانسكي) المحامي رئيساً مُؤقّتاً للمجلس ورئيساً للحركة، ودعا المجلس بحسب بيان تحصّلت (الصيحة) على نسخةٍ منه، دعا المجلس لمؤتمر عام خلال 90 يوماً.

وكلّف رئيس الحركة الجديد، كلاً من الباشمهندس صلاح شعيب مُستشاراً له، وعباس حمد النيل الشاطر مستشاراً للعلاقات الدولية والتعاون الدولي لرئيس الحركة، بجانب تكليف اللواء عباس خميس مستشاراً للرئيس للشؤون العسكرية.

صحيفة الصيحة

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