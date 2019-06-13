تعيين دونالد بوث موفداً خاصاً لامريكا في لسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تعيين مبعوث خاص لأزمة السودان، وهو الدبلوماسي السابق دونالد بوث، الذي كان تولى هذا المنصب سابقًا.

ودونالد بوث دبلوماسي أمريكي سابق ملم بالشؤون الإفريقية، حيث كان سفيرًا في دول إفريقية عدة (زامبيا وليبيريا وإثيوبيا) تحت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية. وخلال مهمته السابقة، زار بوث الخرطوم مرارًا وعمل على تحسين العلاقات بين واشنطن ونظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

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وقال مورغن اورتيغوس متحدثًا باسم الخارجية الأمريكية: إن الموفد سيحاول التوصل “إلى حل سياسي وسلمي” للأزمة السودانية، لافتًا إلى أن بوث في طريقه إلى السودان مع مساعد وزير الخارجية المكلف ملف إفريقيا تيبور ناغي بهدف “لقاء مختلف الأطراف”.

ويأتي تعيين المبعوث الأمريكي بعدما قال الوسيط الإثيوبي: إن المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير والحرية اتفقا على استئناف المحادثات، كما علّقت المعارضة إضرابًا استمر ثلاثة أيام.