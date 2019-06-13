الخطيب: ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺧﻄﺄً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩٌ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﻔﺎﻅﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺧﻄﺄً ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻣﺲ بحوار مع ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺾ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻂ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ، ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻹﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺘﻤﺴﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻗﺎﺋﻼً ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﻘﻔﻮﻥ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ.

الجريدة