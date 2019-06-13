شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت متابعات (الصيحة) أنّ الاتحاد العام لكرة القدم شَرَعَ في إصدار قرار بخصوص رفع تعليق النشاط الرياضي بالبلاد، والذي صدر أخيراً عقب أحداث القيادة العامة للقوات المسلحة إلى حين إشعار آخر.

وعلى ذات الصَّعيد، شرعت لجنة المُسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم في الترتيب لاستئناف مباريات الدوري الممتاز (النخبة) ودوري التحدي وفق الرؤية التي تَمّ طرحها أخيراً وعلى ضوئها تمّ إجراء القرعة وتحديد مكان وزمان المُباريات والتي سيتم وضع تواريخ أخرى لها في الأيام المقبلة.

استئناف التحدي وتحويله

كشف د. حسن أبو جبل، الأمين العام للاتحاد العام لكرة القدم أنّ مُباريات دوري التحدي تمّ نقل الى ولاية النيل الأبيض، وفي اتصال هاتفي أمس جرى بين د. كمال شداد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم واللواء ركن حيدر الطريفي الوالي المُكلّف بإدارة الأمور في الولاية تمّ التّأكيد على الجاهزية التي تتمثل في استتباب الأمن ومُقوِّمات مُواصلة الدوري وعودة النشاط الرياضي بالبلاد، كما كشف الوالي عن الترتيبات المُسبقة مع الجهات ذات الصلة والاتحاد العام لكرة القدم ولجنة المُسابقات لتخرج البطولة كما هو مطلوبٌ.

وأفاد الأمين العام للاتحاد العام لكرة القدم د. أبو جبل أنّ لجنة المُسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم تَعكف على إعداد البرمجة الخاصّة بالبطولة والتّأكيد عليها في موعدها المُحَدّد من قبل لجنة المُسابقات.

مُخاطبة الأندية برفع التّجميد

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وفي هذا الصدد، أجرت (الصيحة) اتصالاً هاتفياً برئيس لجنة المُسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم المهندس الفاتح باني، أوضح فيه أن الأمور حتى الآن غير واضحة، رغم ان هناك محاولات من قِبل الاتحاد العام بخُصُوص رفع تعليق النشاط وعودة مُباريات الدوري الممتاز والتحدي حسب ما اتّفق عليه في السابق حتى يكتمل الموسم في التاريخ المُحَدّد من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وأضاف أنّ اللجنة ستجلس خلال الساعات القادمة لبحث الحلول لاستئناف الدوري بعد أن يصدر الاتحاد العام لكرة القدم قراراً برفع تعليق النشاط الرياضي، وفي إجابة على سؤال (الصيحة) بأن يكون الحل قريباً، تمنى باني أن يحدث ذلك وأن يكون هناك تقاربٌ بين الأندية في الدوري الممتاز والاتحاد العام للوصول إلى حل نهائي حول هذه الأزمة التي تُهدِّد سير النشاط الرياضي والمُشاركات الخارجية في البطولات الأفريقية والعربية التي اقترب موعد انطلاقها.

الأندية تتمسّك بالانسحاب

وكَشَفَت مُتابعات (الصيحة) من داخل الاتحاد العام لكرة القدم أنّ خطاباً أرسل إلى الأندية المشاركة في الدوري الممتاز (النخبة) ودوري التحدي بخصوص سحب قراراتها السابقة حول الانسحاب من المُشاركة في النشاط الرياضي، والذي أصبح أمراً ماثلاً بحسب تصريحات أفاد بها رئيس الاتحاد العام لكرة القدم د. كمال شداد أمس الأول.

ومن جانبها، فَقد تَمَسّكت بعض الأندية بقرارها القاضي بالانسحاب، بينما شرعت أخرى تلعب في دوري التحدي في تجميع لاعبيها والاستعداد للمُشاركة في الدوري المُعلن عن استئنافه قبل تعليق النشاط.

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