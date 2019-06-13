عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 13 يونيو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة:

أنباء عن (محاولة انقلابية) والتحقيق مع (68) ضابطاً

علي الحاج يفجر مفاجأة ويبرئ (البشير) من انقلاب الإنقاذ

تربية الخرطوم تعلن بدء العام الدراسي الأحد المقبل

الإنتباهة:

اعتقال ضباط احترازياً

ضابط سابق: الضباط المعتقلين ينتمون لمجموعة انقلابية سابقة

(العسكري): عودة الإنترنت مع استئناف التفاوض.. استدعاء السفير البريطاني

المهدي: (الشارع غاضب من طريقة فض الاعتصام ولكن الغضب ليس علاجاً)

(13) حالة إصابة بالإسهالات في القضارف

الصحة: لم نسجل حالة اغتصاب في فض الاعتصام

واشنطن تطالب بسحب فصائل عسكرية من الخرطوم وتحقيق مستقل

مجموعة مسلحة تثير الرعب في قريتين بالجزيرة

السوداني:

تفاصيل إحباط مخطط لمحاولة انقلابية

(العسكري): توقيف ألف نظامي فضوا الاعتصام

إعادة تعيين دونالد بوث مبعوثاً خاصاً للسودان

(الحرية والتغيير): لا تفاوض مباشر مع (العسكري) وواشنطن تدعم السلطة المدنية

مصرع (3) أشخاص دهساً بسيارة في أم درمان

المهدي: خطوات التحقيق في أحداث الاعتصام يجب أن تكون مقنعة

(الخارجية) تستدعي السفير البريطاني احتجاجاً على تصريحاته

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التيار:

أنباء متضاربة حول إحباط محاولة انقلابية

قريباً.. إحالة دعوى مقتل (محمد خير) للمحاكمة بالخرطوم

خبير اتصالات: قطع الإنترنت يؤثر في عدالة لجنة التحقيق

الصحة: ارتفاع عدد ضحايا التفلتات الأمنية في الخرطوم إلى (13)

خلو الخرطوم من المارة عقب أنباء المحاولة الانقلابية

جماعة أنصار السنة تطالب بتشكيل حكومة انتقالية لا تقصي أحداً

حسام سيف.. تظاهر ببغداد وقُتل في اعتصام الخرطوم

الجريدة:

مجلس الأمن يدين فض الاعتصام ويدعم السلطة المدنية

مسح شعارات الثورة في القيادة واستمرار إزالة المتاريس