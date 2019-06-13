مطربة تهدد إدارة فضائية باللجوء للقضاء

هددت مطربة شابة ظهرت عبر شاشة فضائية مشاهدة خلال شهر رمضان المبارك ضمن المشاركين ببرنامج موسمي هددت إدارة الفضائية باللجوء للقضاء في مواجهتها حال عدم تسليمها مستحقاتها بطرف القناة. وقال المطربة حسب صحيفة السوداني، لمقربين لها إنها أمهلت الإدارة أسبوعاً فقط وإن لم تفِ بوعدها وتعمل على منحها مستحقاتها ستقوم بمقاضاتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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