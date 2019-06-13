وفاة خبيرة تجميل إثر خطأ طبي

التاريخ: 13-يونيو-2019 فى : حوادث 16 مشاهدة Advertisements لقيت خبيرة تجميل معروفة حتفها إثر خطأ طبي بأحد المستشفيات الكبيرة الخاصة، وقالت صديقتها التي تلازمها بمحل العمل الذي يقبع وسط العاصمة إن الراحلة أجرت عملية زائدة دودية، وتكللت العملية بالنجاح، وفي اليوم الذي قرر فيه الطبيب أخراجها للمنزل حقنتها الممرضة المناوبة بإبرة مضاد حيوي (بنسلين) وهو علاج للمريضة المجاورة لها بالعنبر وأن الراحلة تعاني من حساسية من البنسلين ما تسبب في إيقاف القلب في أقل من ثوان وغادرت إلى دار الخلود. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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