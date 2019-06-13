علي الحاج: “العسكري” يتحمل مسؤولية فض الاعتصام وندعم مدنية الحكم

حمل القيادي بتنسيقية القوى الوطنية د. علي الحاج مسؤولية فض الاعتصام بالقيادة العامة للمجلس العسكري، وطالب بالإسراع في إجراء التحقيق حول تلك الأحداث وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة، وأضاف: “نحن ندعم مدنية الحكم وضد عسكريته”، وقال: “لا يمكن أن نستبدل نظاماً عسكرياً بنظام عسكري آخر”، داعياً قوى الحرية والتغيير لعدم إقصاء الآخرين باعتبارهم شركاء في الوطن.

وشدد الحاج في مؤتمر صحفي عقدته تنسيقية القوى الوطنية حسب صحيفة السوداني أمس، على أن الإقصاء لا يولد إلا الإقصاء، مشدداً على أن السلطة يجب أن تعود للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وأكد على ضرورة المضي قدماً في انتهاج السلمية وعدم الانجرار لاستخدام القوة والعنف.

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وانتقد الحاج تصريحات مندوب الوساطة الإثيوبية بشأن التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وطالبه بالوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)