المهدي: خطوات التحقيق في أحداث الاعتصام يجب أن تكون مقنعة

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قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إن “الشارع غاضب من طريقة فض الاعتصام” وأضاف: “ولكن الغضب ليس علاجاً”، مشدداً على أن خطوات التحقيق بما جرى في ساحة الاعتصام لا بد أن تكون مقنعة، وقال المهدي حسب صحيفة السوداني أمس، “نحن على استعداد لتجاوز الفجوة مع المجلس العسكري، لأن البديل هو الخراب”، وقال إنه ستكون هناك خطوات نحو الوفاق. ودعا إلى ضرورة التنسيق بين الوساطات الدولية والمحلية بالبلاد، وتابع: “لا بد من إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء الأحكام بحقهم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)