نشرة الظهيرة.. تحركات للمعارضة.. ورسالة من الطلاب الأردنيين

بماذا وصف المجلس العسكري السوداني الإرهاب الحوثي؟

أدان المجلس العسكري الانتقالي في السودان الهجوم "الارهابي" الذي نفذته جماعة الحوثيين على مطار أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية.

وأكد المجلس في بيان، بثته وكالة السودان للأنباء أن الهجوم عمل إجرامي يمثل خرقاً لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وشدد المجلس العسكري وقوفه وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، حكومة وشعبا،ً في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن قد ذكرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أنه تم استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ كروز، مشيرة إلى توقف الملاحة الجوية في المطار إثر ذلك.

وأعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن 26 مدنيا، بينهم ثلاث نساء وطفلان، أصيبوا من جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية مشيرا إلى وقوع أضرار مادية بصالة المطار.

ووصف التحالف إعلان الحوثيين المسؤولية عن قصف المطار بأنه "يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب.

دون المساعي الأمريكية.. المجلس العسكري "موافق" على التفاوض

انضمت الولايات المتحدة إلى الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السياسية في السودان، حيث أوفدت دبلوماسييْن بارزيْن إلى الخرطوم لحث ممثلي المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي على استئناف الحوار.

والتقى مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، تيبور ناغي، والمبعوث الأمريكي الجديد إلى السودان، دونالد بوث، يوم الأربعاء، مع وفد يمثل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يقود حركة الاحتجاجات في البلاد.

كما اجتمع ناغي مع وكيلة وزارة الخارجية السودانية بالإنابة، إلهام إبراهيم محمد. ومن المقرر أن يلتقي بمسؤولين بارزين آخرين خلال زيارته التي تستمر اليوم الخميس.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت أن الزيارة تهدف إلى حث الأطراف على العمل من أجل استئناف المفاوضات.

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وقبل التدخلات والمساعي الأمريكية والمجلس العسكري يرفع راية الموافقة على التفاوضات، فأكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الأنتقالي، أن المجلس منفتح للجلوس والتفاوض للوصول إلى حل في أي وقت.

تعرف على تحركات المعارضة السودانية المقبلة

أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن جدولة جديدة مؤكداً مواصلة استكمال النضال بعد نجاح العصيان المدني الذي يأتي ضمن أهداف الثورة من أجل تحقيق دولة مدنية.

ووفقاً لبيان تحصلت عليه مصادر فإن التجمع أعلن عن استكمال بناء لجان العصيان الشامل والإضراب السياسي العام، بجانب عمل دعائي للجان الأحياء للدعوة للعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام والتعريف بالسلطة المدنية.

وحدد البيان الصادر من تجمع المهنيين تحت مسمى “لجنة العمل الميداني قوى الحرية والتغيير” حسب صحيفة التيار اليوم “الخميس” وقفة احتجاجية للمهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة باسم السلطة المدنية، إضافة إلى استكمال بناء لجان العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام بالأحياء والمؤسسات، كما أعلن عن حصر المتضررين من العصيان والإضراب وتقديم العون القانوني لهم.

وكشف تجمع المهنيين عن مواكب للأحياء الليلية في العاصمة والأقاليم تأتي باسم مواكب السلطة المدنية، وتم إعلان الجمعة المقبل موعداً لصلاة الغائب على أرواح شهداء الثورة السودانية في كل مساجد العاصمة والأقاليم، بجانب زيارة أسر الشهداء والمصابين وتقديم التحايا والعون لهم.

ويشهد السودان حالة من الشد والجذب بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد فض الاعتصام في مطلع يونيو الجاري الذي أودى بحياة (118) قتيلاً، في وقت أشارت فيه وزارة الصحة، عن سقوط (61) قتيلاً فقط.

ذوو الطلبة الأردنيين في السودان يناشدون من أجل أبنائهم

ناشد ذوو الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات السودانية - والعائدين لأرض الوطن، من اجل استكمال دراستهم جراء الظروف الأمنية التي يعيشها السودان الشقيق - صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ثم رئيس الحكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، النظر بعين الرعاية ومد يد العون والمساعدة لأبنائهم وبما يضمن حفظ حقوقهم ومكتسباتهم الدراسية والمالية.

وعبروا عن املهم في اتساع أفق ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما عهدوها في التعامل مع الموضوع والظروف التي عاشها ويعيشها أهالي الطلبة، مطالبين وضع أسس ورؤی عادلة تضمن عدم المساس بحقوق أبنائهم المكتسبية على مدى دراستهم في الجامعات السودانية.

راجين قبول أبنائهم لاستكمال دراستهم الجامعية في الجامعات الأردنية وإدخالهم بنص السنة الدراسية وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في خدمة وطنهم في ظل القيادة الهاشمية التي لا ولن بنظام أحد لجا اليه.

