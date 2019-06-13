تعرف على تحركات المعارضة السودانية المقبلة

ووفقاً لبيان تحصلت عليه مصادر فإن التجمع أعلن عن استكمال بناء لجان العصيان الشامل والإضراب السياسي العام، بجانب عمل دعائي للجان الأحياء للدعوة للعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام والتعريف بالسلطة المدنية.
وحدد البيان الصادر من تجمع المهنيين تحت مسمى “لجنة العمل الميداني قوى الحرية والتغيير” حسب صحيفة التيار اليوم “الخميس” وقفة احتجاجية للمهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة باسم السلطة المدنية، إضافة إلى استكمال بناء لجان العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام بالأحياء والمؤسسات، كما أعلن عن حصر المتضررين من العصيان والإضراب وتقديم العون القانوني لهم.
وكشف تجمع المهنيين عن مواكب للأحياء الليلية في العاصمة والأقاليم تأتي باسم مواكب السلطة المدنية، وتم إعلان الجمعة المقبل موعداً لصلاة الغائب على أرواح شهداء الثورة السودانية في كل مساجد العاصمة والأقاليم، بجانب زيارة أسر الشهداء والمصابين وتقديم التحايا والعون لهم.
ويشهد السودان حالة من الشد والجذب بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد فض الاعتصام في مطلع يونيو الجاري الذي أودى بحياة (118) قتيلاً، في وقت أشارت فيه وزارة الصحة، عن سقوط (61) قتيلاً فقط.
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