ذوو الطلبة الأردنيين في السودان يناشدون من أجل أبنائهم

وعبروا عن املهم في اتساع أفق ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما عهدوها في التعامل مع الموضوع والظروف التي عاشها ويعيشها أهالي الطلبة، مطالبين وضع أسس ورؤی عادلة تضمن عدم المساس بحقوق أبنائهم المكتسبية على مدى دراستهم في الجامعات السودانية.
راجين قبول أبنائهم لاستكمال دراستهم الجامعية في الجامعات الأردنية وإدخالهم بنص السنة الدراسية وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في خدمة وطنهم في ظل القيادة الهاشمية التي لا ولن بنظام أحد لجا اليه.
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