وقال آبى للصحفيين فى طهران فى أعقاب اجتماع مع خامنئى، "قال الزعيم الأعلى خامنئى إن البلاد لن تصنع أو تمتلك أو تستخدم أسلحة نووية ولا ينبغى لها ذلك"، وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة تصريحات آبي.
وأبلغ الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله علي خامنئي، رئيس الوزراء الياباني بأنه لا يصدق عرض ترامب إجراء "مفاوضات صادقة" مع طهران.
وأوضح لرئيس الوزراء اليابانى، بأن وعد ترامب عدم السعى لتغيير النظام فى إيران كذبة، وأنه لا يرى أن ترامب يستحق رسالة من طهران.وأضاف فى حديثه مع رئيس الوزراء اليابانى، بأن طهران لن تتفاوض مع أمريكا.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان: خامنئى ينفى نية إيران لصنع أسلحة نووية أو استخدامها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.