اليابان: خامنئى ينفى نية إيران لصنع أسلحة نووية أو استخدامها

نقل رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الخميس، عن الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى، قوله إنه لا نية لدى طهران لصنع أسلحة نووية أو استخدامها.

وقال آبى للصحفيين فى طهران فى أعقاب اجتماع مع خامنئى، "قال الزعيم الأعلى خامنئى إن البلاد لن تصنع أو تمتلك أو تستخدم أسلحة نووية ولا ينبغى لها ذلك"، وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة تصريحات آبي.

وأبلغ الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله علي خامنئي، رئيس الوزراء الياباني بأنه لا يصدق عرض ترامب إجراء "مفاوضات صادقة" مع طهران.

وأوضح لرئيس الوزراء اليابانى، بأن وعد ترامب عدم السعى لتغيير النظام فى إيران كذبة، وأنه لا يرى أن ترامب يستحق رسالة من طهران.وأضاف فى حديثه مع رئيس الوزراء اليابانى، بأن طهران لن تتفاوض مع أمريكا.