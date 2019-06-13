وزير التجارة اليابانى: تلقيت تقريرا عن تعرض ناقلتين لهجوم قرب مضيق هرمز

قال وزير التجارة اليابانى هيروشيجا سيكو، اليوم الخميس، إنه تلقى تقريرا عن تعرض ناقلتين تحملان شحنتين لهما صلة باليابان لهجوم قرب مضيق هرمز.

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