ولجأ كثيرون من المسلمين الروهينجا في الأشهر الأخيرة للإبحار في زوارق لمحاولة الوصول إلى ماليزيا فيما تخشى السلطات أن تكون موجة جديدة من عمليات التهريب بحرا بعد شن حملة على تهريب البشر في العام 2015.
وتم اكتشاف العالقين من الرجال والنساء والأطفال الروهينجا يوم الثلاثاء على جزيرة راوي قبالة إقليم ساتون الجنوبي في تايلاند حيث استقر القارب بعد تعطل محركه أثناء إبحاره إلى ماليزيا.
وسبق أن وجهت الشرطة تهمة مساعدة المهاجرين على دخول البلاد بشكل غير مشروع لطاقم القارب.
وقال سوباوات تابكليو قائد الشرطة في ساتون لرويترز "استكملنا التحدث لبعض الروهينجا ولدينا الآن أدلة لتوجيه اتهامات تهريب البشر للربان التايلاندي وأفراد الطاقم الخمسة وهم من ميانمار".
وأمر رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا اليوم الخميس الأجهزة المعنية بتقديم الرعاية للاجئين وهم 29 رجلا و31 امرأة وخمسة أطفال لحين استكمال التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة تايلاند تربط بين الروهينجا العالقين بجزيرة تايلاندية وتهريب البشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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