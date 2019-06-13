تدريبات روسية يابانية فى فلاديفوستوك تمهيدا لـمناورات "ساريكس - 2019"

قام بحارة أسطول المحيط الهادئ الروسى بتدريبات مشتركة مع بحارة يابانيين،فى مدينة فلاديفوستوك، بأقصى شرق روسيا استعدادا لتنفيذ مناورات "ساركس " المشتركة بين البلدين.

وذكر بيان لأسطول المحيط الهادئ الروسى، اليوم الأربعاء أن مدمرة "سودزونامى" اليابانية وصلت الاثنين الماضى فى زيارة غير رسمية إلى ميناء فلاديفوستوك الروسي، حيث سيبقى البحارة اليابانيون حتى يوم 15 يونيو الجاري.

وأضاف البيان : " أن البحارة اليابانيين سيشاركون فى مناورات "ساريكس - 2019" الروسية اليابانية المشتركة، التى ستجرى فى مياه خليج بطرس الأكبر بهدف التدريب على أعمال البحث والإنقاذ فى البحر".

وأكد أنه وفق خطة التدريب القتالي، قام أفراد طاقمى سفينة "الأميرال بانتيلييف" الروسية الكبيرة المضادة للغواصات ومدمرة "سودزونامي" بالتدريب استعدادا لتنفيذ المهام العملية المخصصة لهم فى إطار المناورات المذكورة ، مشيرا إلى أن التدريب الأساسى تضمن تنظيم الاتصال وأعمال تفتيش سفينة استولى عليها قراصنة مفترضون . كما تم استطلاع مهابط المروحيات الموجودة على متن السفن، التى ستشارك فى مناورات "ساريكس – 2019".