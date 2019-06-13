صحيفة إيطالية: صادرات مصر إلى ميلانو بلغت 1.24 مليار دولار فى8 أشهر

قالت صحيفة "فريش بلازا" الإيطالية إن مصر تبحث عن فرص تصدير جديدة لإيطاليا، مؤكدة أن المكتب التمثيلى المصرى الرسمى فى ميلانو قام بتوفير فرص جديدة للتصدير تبلغ قيمتها أكثر من 8 ملايين يورو فى الخمسة أشهر الماضية.

وبحسب السكرتير الأول لوزارة التجارة والصناعة ورئيس هيئة التمثيل التجارى أحمد عنتر، فمن بين هذه الصادرات أيضًا 6.1 مليون يورو فى مايو الماضى فقط.

ونقلت الصحيفة قول عنتر إنه تم عقد اجتماعات مثمرة مع الشركات الإيطالية فى مكتب ميلانو لفهم حاجتهم إلى استيراد منتجات مختلفة ، فى ضوء الميزة التنافسية لمصر وصادراتها.

واشارت الصحيفة إلى أن جهود مصر أسفرت عن نجاح حقيقى، حيث أن عنتر اقترح فى وقت سابق 12 فرصة جديدة للتصدير (بما فى ذلك البذور والشمر والريجان والبطاطس والبطاطا الحلوة) ، وبالفعل وافقت عليها الحكومة المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن صادرات مصر إلى إيطاليا بلغت 1.24 مليار دولار فى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 ، مقارنة بـ 986 مليون دولار سجلت خلال نفس الفترة من عام 2017.