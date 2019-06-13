وبحسب السكرتير الأول لوزارة التجارة والصناعة ورئيس هيئة التمثيل التجارى أحمد عنتر، فمن بين هذه الصادرات أيضًا 6.1 مليون يورو فى مايو الماضى فقط.
ونقلت الصحيفة قول عنتر إنه تم عقد اجتماعات مثمرة مع الشركات الإيطالية فى مكتب ميلانو لفهم حاجتهم إلى استيراد منتجات مختلفة ، فى ضوء الميزة التنافسية لمصر وصادراتها.
واشارت الصحيفة إلى أن جهود مصر أسفرت عن نجاح حقيقى، حيث أن عنتر اقترح فى وقت سابق 12 فرصة جديدة للتصدير (بما فى ذلك البذور والشمر والريجان والبطاطس والبطاطا الحلوة) ، وبالفعل وافقت عليها الحكومة المصرية.
وأوضحت الصحيفة أن صادرات مصر إلى إيطاليا بلغت 1.24 مليار دولار فى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 ، مقارنة بـ 986 مليون دولار سجلت خلال نفس الفترة من عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة إيطالية: صادرات مصر إلى ميلانو بلغت 1.24 مليار دولار فى8 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.