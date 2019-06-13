شركة فرنتلاين: النيران لا تزال مشتعلة فى الناقلة فرنت ألتير بخليج عمان ولم تغرق

قال متحدث باسم شركة فرنتلاين نقلا عن معلومات من سفينة قريبة، إن النيران لا تزال مشتعلة فى الناقلة فرنت ألتير لكنها لم تغرق.

وأوضح أن سبب الانفجار على ناقلة فرنتلاين ألتير النفطية لم يعرف بعد.