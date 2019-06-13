موسكو: عودة 1100 لاجئ سورى إلى بلدهم خلال الــ 24 ساعة الماضية

وأشار بيان للمركز الروسى، المذكور إلى أن 822 نازحًا عادوا أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.
وأضاف البيان أن وحدات سلاح المهندسيين السورى قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.8 هكتار من الألغام فى مدينتى جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، حيث تم اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.
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