فلسطين: تصعيد الهجمة الاستعمارية الإسرائيلية يكذب مزاعم أمريكا بشأن السلام

وذكرت الخارجية الفلسطينية - فى بيان صحفى اليوم الخميس- أن اليمين الحاكم فى إسرائيل يستغل الانحياز والدعم الأمريكى الكامل لأيديولوجيته الظلامية، وسياساته الاستعمارية كمظلة لتعميق الاستيطان، وفرض أمر واقع جديد يحقق خارطة مصالحه التوسعية فى الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضافت الخارجية أن اليمين الحاكم يتعامل مع هذا الانحياز باعتباره شباك فرص لتنفيذ مخططاته الاستعمارية الإحلالية، كما هو حاصل فى بناء بؤرة استيطانية جديدة فى قلب مدينة الخليل، وتعدى المستوطنين وسيطرتهم على ممتلكات محطة وقود شارع الشهداء المغلقة، وسرقة عشرات الكيلومترات من أراضى قريتى بورين وعصيرة القبلية.
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