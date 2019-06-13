الجيش الليبى يسقط طائرة حربية للمليشيات فى مصراتة ويؤكد مقتل قائدها

تمكن سلاح الجو الليبى من إسقاط طائرة حربية تابعة للمليشيات المسلحة فى منطقة الدافنية بمدينة مصراتة غرب البلاد. وقال الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى، فى بيان صحفى الخميس، إن القوات المسلحة الليبية تمكنت من إسقاط طائرة حربية تابعة للمليشيات المسلحة ومقتل قائدها بمنطقة الـدافنية بمدينة مصراتة. وتمكن الجيش الليبى خلال الأسابيع القليلة الماضية من إسقاط طائرات تتبع لمليشيات طرابلس يقودها مرتزقة أجانب.

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