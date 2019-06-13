رايولا يكشف حقيقة انتقال دي ليخت إلى سان جيرمان

كشف وكيل الأعمال الإيطالي مينو رايولا، حقيقة سفره إلى العاصمة الفرنسية باريس، للتفاوض حول انتقال موكله الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام إلى باريس سان جيرمان.

وقال رايولا لوكالة الأنباء الإيطالية "هذا هو مثال واضح للأخبار المزيفة".

وعن الصورة التي تم التقاطها له مع صحفي فرنسي في باريس، علق رايولا قائلا: "طلب مني التقاط صورة معا، لكنني لم أعرف من كان هذا الرجل ولم أتحدث معه أبدا".

وأثيرت التكهنات حول اقتراب ماتياس دي ليخت من صفوف باريس سان جيرمان، بعدما ظهرت صورة تجمع بين رايولا مع صحفي فرنسي في باريس.

وربطت تقارير إعلامية عدة في وقت سابق، دي ليخت بالانتقال هذا الصيف إلى إحدى الأندية الأوروبية العملاقة، على غرار ليفربول، ومانشستر يونايتد، وبرشلونة، ويبدو هذا الأخير الأقرب للظفر بخدمات صاحب الـ19 عاما.

وكان دي ليخت أعلن عقب خسارة منتخب بلاده هولندا نهائي كأس الأمم الأوروبية لصالح البرتغال (0-1)، أنه سيفكر خلال إجازته الصيفية بمستقبله، وسينضم للنادي الذي سيحصل فيه على فرصة اللعب بشكل منتظم.