التاريخ: 13-يونيو-2019
29 مشاهدة
أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من استمرار قطع خدمة الإنترنت بالبلاد في ظل هذه الأحداث، وبحسب ما ذكر الخبير بمواقع التواصل الاجتماعي وائل مبارك أن الإنترنت من الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأردف في تصريح حسب صحيفة التيار، أن الدول المتقدمة وبعض الدول العربية تعتبر مقاطع الفيديو دليلاً يمكن الأخذ به في المحاكمات خصوصاً أن هناك برمجيات يمكنها معرفة تاريخ تصوير الفيديو، وزاد: أدى قطع الإنترنت عن السودان بواسطة السلطات لإعاقة نشر كثير من الفيديوهات والصور التي وثقت أحداث القيادة العامة وبالتالي يساهم هذا الفعل في تعطيل محاسبة المتسببين بالجريمة وإتاحة الفرصة لهروبهم وإزالة الأدوات والعبث بمسرح الجريمة مكان الاعتصام لذلك لا بد من عودة الإنترنت حتى يتم الأخذ بكل الأدلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر خبير اتصالات: قطع الإنترنت إعاقة لأدلة وثقت لأحداث القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.