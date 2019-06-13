خبير اتصالات: قطع الإنترنت إعاقة لأدلة وثقت لأحداث القيادة

أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من استمرار قطع خدمة الإنترنت بالبلاد في ظل هذه الأحداث، وبحسب ما ذكر الخبير بمواقع التواصل الاجتماعي وائل مبارك أن الإنترنت من الحقوق الأساسية للمواطنين.

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وأردف في تصريح حسب صحيفة التيار، أن الدول المتقدمة وبعض الدول العربية تعتبر مقاطع الفيديو دليلاً يمكن الأخذ به في المحاكمات خصوصاً أن هناك برمجيات يمكنها معرفة تاريخ تصوير الفيديو، وزاد: أدى قطع الإنترنت عن السودان بواسطة السلطات لإعاقة نشر كثير من الفيديوهات والصور التي وثقت أحداث القيادة العامة وبالتالي يساهم هذا الفعل في تعطيل محاسبة المتسببين بالجريمة وإتاحة الفرصة لهروبهم وإزالة الأدوات والعبث بمسرح الجريمة مكان الاعتصام لذلك لا بد من عودة الإنترنت حتى يتم الأخذ بكل الأدلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)