النيابة تحيل قضية قتيل خشم القربة إلى المحكمة خلال أيام

التاريخ: 13-يونيو-2019
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واصلت التحريات في بلاغ مقتل الأستاذ أحمد الخير، بعد انتقال المتحري في البلاغ إلى منطقة خشم القربة بولاية كسلا وقام باستجواب الكادر الطبي وعدد من الشهود إضافة لزيارة سجلها إلى مسرح الحادث، كما استلم المعروضات.
وفور اكتمال التحريات خلال الأيام القادمة حسب صحيفة التيار، تحال الدعوى الجنائية للمحاكمة، وقد سبق وأن أصدر النائب العام قراراً بإحالة الدعوى من ولاية كسلا إلى الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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