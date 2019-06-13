علي الحاج يبرئ “البشير” من تهمة المشاركة في انقلاب الإنقاذ

التاريخ: 13-يونيو-2019
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برأ الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج، الرئيس السابق عمر البشير من تهمة المشاركة في انقلاب الإنقاذ، وأقر أمام قوى سياسية وقعت على ميثاق تدابير المرحلة الانتقالية أمس، بأنهم هم “الانقاذ ذاتها”، وقال: “نحن الذين أتينا بالإنقاذ”.
وقال الحاج خلال مؤتمر صحفي حسب صحيفة الصيحة أمس، إن البشير برئ من انقلاب الإنقاذ وليس لديه دخل، وطالب أصحاب العريضة التي قدمت لمحاكمة المشاركين في الانقلاب برفعها ضدهم لأنهم جاءوا بها وليس البشير، وأضاف أن القضية ليست المشاركة في الإنقاذ، لكنه قال إن البشير حاد عن الطريق و”لذلك كنا أول من عارضناه وكونا المؤتمر الشعبي. وتابع: “إذا كانت هناك محاسبة نحن جئنا بالإنقاذ”، وأكد أن الفساد جاء بعد المفاصلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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