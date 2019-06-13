مصرع (13) مواطناً ذبحاً وطعناً على يد متفلتين

أعلن وكيل وزارة الصحة المكلف د. سليمان عبد الجبار، ارتفاع ضحايا اعتداءات المجموعات المتفلتة من عمليات الذبح والطعن من (11) إلى (13) قتيلاً، إضافة إلى تهشيم (14) عربة إسعاف، مما أدى إلى انحسار وصول الكادر الطبي للمستشفيات.

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وأكد د. سليمان في مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بالوزارة حسب صحيفة الصيحة أمس، انسياب الخدمة بجميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات بما فيها “البان جديد” الذي حدثت فيه بعض الإشكالات، وأشار إلى أن مستشفيات طلبت الرجوع للعمل بعد توفير التأمين والترحيل، وأكد توفير الترحيل للكوادر، ونفى أي حديث حول إغلاق للمستشفيات، وقال إنه غير صحيح، لكنه أقر ببعض الإشكالات التي حدثت بمستشفى المعلم ورويال كير جراء أحداث منطقة كولمبيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)