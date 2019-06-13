التاريخ: 13-يونيو-2019
20 مشاهدة
أعلن وكيل وزارة الصحة المكلف د. سليمان عبد الجبار، ارتفاع ضحايا اعتداءات المجموعات المتفلتة من عمليات الذبح والطعن من (11) إلى (13) قتيلاً، إضافة إلى تهشيم (14) عربة إسعاف، مما أدى إلى انحسار وصول الكادر الطبي للمستشفيات.
وأكد د. سليمان في مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بالوزارة حسب صحيفة الصيحة أمس، انسياب الخدمة بجميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات بما فيها “البان جديد” الذي حدثت فيه بعض الإشكالات، وأشار إلى أن مستشفيات طلبت الرجوع للعمل بعد توفير التأمين والترحيل، وأكد توفير الترحيل للكوادر، ونفى أي حديث حول إغلاق للمستشفيات، وقال إنه غير صحيح، لكنه أقر ببعض الإشكالات التي حدثت بمستشفى المعلم ورويال كير جراء أحداث منطقة كولمبيا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع (13) مواطناً ذبحاً وطعناً على يد متفلتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.