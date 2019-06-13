“الجزولي” يسحب استقالته من “تيار نصرة الشريعة”

التاريخ: 13-يونيو-2019
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كشف الأمين العام لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون د. محمد علي الجزولي، أنه سحب استقالته من التيار، بعد أن رفض الأخير قبولها.
وأوضح الجزولي أنه كان قد تقدم باستقالته من منصبه بسبب اختلافات، لكن التيار رفض قبولها، وأضاف حسب صحيفة الصيحة أمس، بأنه تم تجاوز ومعالجة نقاط الخلاف بين الجانبين، الأمر الذي دفعه لسحب الاستقالة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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