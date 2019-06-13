أنباء عن (محاولة انقلابية) والتحقيق مع (68) ضابطاً

التاريخ: 13-يونيو-2019
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تضاربت الأنباء والمعلومات أمس، بشأن وقوع محاولة انقلابية على المجلس العسكري الانتقالي، قيل إنها تمت بواسطة ضباط من الإسلاميين، فيما نسبها البعض لضباط معترضين على وجود المجلس.
ونقلت مصادر حسب صحيفة الصيحة، أن المجلس العسكري الانتقالي، أحبط محاولة انقلابية فاشلة لعدد من الضباط يتبعون للحركة الإسلامية. وذكرت أنه تم توقيف (68) من الضباط المتهمين بالمحاولة.
ورجحت المصادر أن المحاولة ترجع لرفض المجموعة الانقلابية لما تم من توافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بعد نجاح الوسيط الإثيوبي في إرجاع الطرفين إلى استئناف المفاوضات، والتأكيد على عدم التراجع عن الاتفاق السابق الخاص بمجلس الوزراء والمجلس التشريعي، على أن يتم استئناف المفاوضات من حيث انتهت بشأن المجلس السيادي.
ولكن مصادر أخرى حسب صحيفة الصيحة، نفت الأنباء التي تحدثت عن المحاولة الانقلابية، وقالت المصادر أمس، إن سلطات المجلس أوقفت عدداً من الضباط غالبيتهم برتبة عقيد، نتيجة الاشتباه في أن لهم آراء معارضة لطريقة تعامل المجلس مع الأوضاع في السودان خصوصاً طريقة فض الاعتصام، وأكدت أن الضباط موقوفون لدى الاستخبارات العسكرية، حيث يجري التحقيق معهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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