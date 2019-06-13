دون المساعي الأمريكية.. المجلس العسكري "موافق" على التفاوض

والتقى مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، تيبور ناغي، والمبعوث الأمريكي الجديد إلى السودان، دونالد بوث، يوم الأربعاء، مع وفد يمثل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يقود حركة الاحتجاجات في البلاد.
كما اجتمع ناغي مع وكيلة وزارة الخارجية السودانية بالإنابة، إلهام إبراهيم محمد. ومن المقرر أن يلتقي بمسؤولين بارزين آخرين خلال زيارته التي تستمر اليوم الخميس.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت أن الزيارة تهدف إلى حث الأطراف على العمل من أجل استئناف المفاوضات.
وقبل التدخلات والمساعي الأمريكية والمجلس العسكري يرفع راية الموافقة على التفاوضات، أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الأنتقالي، أن المجلس منفتح للجلوس والتفاوض للوصول إلى حل في أي وقت.
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