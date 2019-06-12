عاجل.. إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة

دوت صافرات الإنذار مساء اليوم الأربعاء في مدينة أشكول الإسرائيلية شمال قطاع غزة، تحسبا لإطلاق صواريخ من داخل القطاع.
وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي (أشكول)".
وأضاف ادرعي بأن "التفاصيل قيد الفحص".
وقالت قناة "مكان" الإسرائيلية أن "جيش الدفاع استنفر قواته في المنطقة، ويقوم بعمليات بحث وتفتيش".
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