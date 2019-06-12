القبض على مسئول الدعم اللوجستى لداعش فى ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على مسؤول الدعم اللوجستى لتنظيم داعش فى محافظة ديالى.
وأوضحت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء، أن دورياتها فى الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات لواء (المشاة 20) ألقت القبض على أحد الإرهابيين بقرية خزرج منطقة الندا فى ديالى .
وأضافت: "أن المعتقل هو المسؤول عن تقديم الدعم اللوجستي للتنظيم بما يسمى بولاية ديالي ، وأحد عناصرها الأمنيين الذين قدموا معلومات عن قطعاتنا والمتعاونين معها"، مشيرًا إلى أنه يعد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
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