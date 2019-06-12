تعرف على الجزيرة التي تربط جمهورية الدومينيكان مع هاييتي

جزيرة تشترك فيها جمهورية الدومينيكان مع هاييتي وتعتبر صلة الوصل بينهما،أنها كاباريتي المنطقة الساحلية شمال هيسبانيولا والمنطقة ذات المزايا المتعددة الكثيرة للسياح والزوار فالجو الدافئ على مدار العام والسكان المحليين الودودين وموقعها الرائد في عالم ركوب الأمواج والرياضه الشراعية كلها تجعل منها وجهة شعبية مرغوبة لدى السياح.

كاباريتي مدينة صغيرة مليئة بالعمالة الوافدة بحيث يعرف بعضهم بعضا الا انها هادئه ومريحه وتقام فيها الكثير من الحفلات والتبرعات ولقربها من أمريكا الشمالية يزورها الكثير من السياح من الولايات المتحدة الأمريكية وستسمع العديد من اللغات المنطوقة هناك لتعدد جنسيات السياح المختلفة.

أما في فصل الشتاء فكاباريتي تكون اكثر نشاطا وحيوية من الفصول الاخرى وهناك رحلات مباشرة اليها من المدن الكنديه والامريكيه ،حيث تهبط هذه الرحلات في اقرب المطارات الى كباريتي وهي بيورتو بلاتا او سانتياغو دي لوس كاباليروس.

يبلغ عدد سكان كاباريتي 15000 نسمة وهناك شارع رئيسي واحد في وسط المدينة تصطف على جانبيه المتاجر والشقق والمطاعم وتتوفر سيارات الأجرة هناك والدراجات النارية في حال كنت مستعجلا للذهاب الى مكان ما.

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ان كنت من محبي رياضة الرياح فبإمكان إحضار ادواتك الخاصة والاستمتاع على الشاطئ او يمكن استئجارها في حال لم تكن قد احضرت معداتك.

الحياة في كاباريتي

لا تتوفر المنتجعات الكبيرة في كاباريتي وإنما هناك المباني المنخفضة فقط ،أما في ليالي الاحد من كل اسبوع فيقام عادة سوق ليلي في مطعم على الشاطئ يبيع فيه الحرفيون والفنانون ومنتجي الأغذية بضائعهم فيه.

فيما يتعلق بخدمة الإنترنت والهاتف المحمول في كابارتي فهي ممتازة وموثوقة أما مشاهد الموسيقى الحية فيقوم بها السكان المحليون الموهوبون والمغتربين كذلك على السواء بالعزف والغناء في فرق عديدة بداً من الروك والجاز وانتهاءً بالسالسا والباكاتا.

تكلفة العيش في كاباريتي ليس مكلفة كثيرا فيمكن لزوجين العيش فيها بحدود 2500 دولار شهريا خاصة الفواكه والخضراوات فهي رخيصة لكون القطاع الزراعي نشط جدا في جمهورية الدومينيكان ، أما بالنسبة للعقارات فيمكن الاستثمار فيها بشراء شقة وتأجيرها أيام وقت الذروة حيث يكون عائدها مجزيا.