الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وساطة روسية لوقف إطلاق النار في إدلب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نقلت وكالات أنباء روسية عن الجيش الروسي القول الأربعاء، إن روسيا وتركيا توسطتا في وقف تام لإطلاق النار في محافظة إدلب السورية بين قوات الحكومة ومقاتلي المعارضة.

ونسبت الوكالة إلى الجيش قوله، إن اتفاق وقف إطلاق النار يسري على منطقة عدم التصعيد في إدلب وأدى إلى خفض العنف بشكل كبير الأربعاء.

ولم تحدد الوكالات إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وساطة روسية لوقف إطلاق النار في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا