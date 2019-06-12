وساطة روسية لوقف إطلاق النار في إدلب

نقلت وكالات أنباء روسية عن الجيش الروسي القول الأربعاء، إن روسيا وتركيا توسطتا في وقف تام لإطلاق النار في محافظة إدلب السورية بين قوات الحكومة ومقاتلي المعارضة.

ونسبت الوكالة إلى الجيش قوله، إن اتفاق وقف إطلاق النار يسري على منطقة عدم التصعيد في إدلب وأدى إلى خفض العنف بشكل كبير الأربعاء.

ولم تحدد الوكالات إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار.