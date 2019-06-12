بيان مصري تونسي جزائري حول التدخل الخارجي في الأزمة الليبية

نقلت فضائية "العربية" منذ قليل، عن بيان مشترك صادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر تأكيده رفض أي تدخل خارجي في الأزمة الليبية.
وأكد البيان رفض إغراق ليبيا بالسلاح الأجنبي"، مشدداً على ضرورة التمسك بوحدة وسلامة الأراضي الليبية.
واجتمع وزير الخارجية سامح شكري اليوم مع نظيريه التونسي والجزائري لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.
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