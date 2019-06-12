مصرع اسرة كاملة بكبري حنتوب بمدينة ودمدني ….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقى خمسة أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم فجر أمس، بكوبري حنتوب في مدينة ودمدني بولاية الجزيرة. وأوضح شهود عيان لمصدر أن الحادث وقع إثر اصطدام عربة “كريز” قادمة من الخرطوم عن طريق الشرق بشاحنة كانت متعطلة في الكوبري، وكانت العربة “الكريز” كانت تقل أسرة في طريق عودتها لمدني بعد المشاركة في إكمال مراسم زواج ابنهم في الخرطوم، ونجا من الحادث سائق العربة “الكريز”. المادة السابقة في مهب الريح.. بقلم يوسف عبد المنان

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