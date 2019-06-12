“أنصار الله” تكشف تفاصيل مثيرة لاستهداف مطار أبها

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
جددت جماعة “أنصار الله” في اليمن تأكيدها على أن القذيفة التي استهدفت بها مطار أبها السعودي فجر اليوم، الأربعاء، هو صاروخ مجنح من نوع كروز.
وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم، إن صاروخ كروز يبلغ مداه 2500 كيلو متر ومصمم لحمل رأس حربي تقليدي متفجر يزن 450 كيلو غراماً، ويتميز بدقته العالية في إصابة الهدف بهامش خطأ لا يتجاوز متر ونصف.
وأضافت أن الصاروخ ذاتي الملاحة بنظام عالي الدقة يستعمل أقمار “جي بي إس” ومعالج حاسوبي، ويطير على ارتفاعات منخفضة، ولديه قدرة عالية على المناورة.
وأعلنت جماعة أنصار الله، فجر اليوم الأربعاء، قصف مطار أبها جنوب غربي السعودية.
وقال الناطق العسكري باسم “أنصار الله”، العميد يحيى سريع إن قواته قصفت مطار أبها بصاروخ “كروز مجنح”؛ وأنه “أصاب هدفه بدقة عالية”. على حد تعبيره.
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