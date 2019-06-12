خيبة الامل راكبة جمل.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نحن شعب قوي التحمل زي الجمل

*وبرضنا مابننسي الزول الازانا برضو زي الجمل

*حتي في اغنيات بناتنا وكنداكاتنا يوجد هذا المعني

*الله يأزي الازانا وين البلال ماجانا

*ولعله زمن البلال قد حان

*فاضحي الحل في البل ليس سواه

*لذا تجدنا ننتظر البلال علي احر من الجمر

*ايها الناس

*نحن قوم تحملنا قوي

*برضك زي الجمل

*فالظروف التي عاشها الشعب السوداني قبل الثورة

*واثناء الثورة

*وبعد تحقق جزء من اهداف الثورة

*ظروف الجمل زاتو مابتحملها

*وكانت الثورة كل الامل

*وجاءت خيبة الامل راكبة جمل

*تقدل فينا الهوينه لان الوجي كان وحل

*جلبق في طين الرصاص العشوائي

*وبرطع في خبوب فض الاعتصام الغريب

*ثم غسل جمل خيبة الامل كرعينو الطوال ديل في النيل

*النيل الشاهد علي الخمج والخبوب

*النيل الشاف كل الحصل

*النيل السمع صرخات حواء السودانية تشق عنان السماء

*نعم هو نفسه النيل الذي احتضن الاجساد الطاهرة

*نعم هو نفسه النيل الذي يغتسل فيه الآن جمل خيبة الامل

*ايها البلال

*شاهد الاتهام الاول هو النيل

*وقرائن الادانة كثيرة

*اولها خضاب سكاكات جمل خيبة الامل بالطين والدم وبقايا رصاص

*شاهد الاتهام الثاني كان حاضرا وقت التحمل بالشهادة خلف الاسوار الرمادية حتي اضحي لونه رمادي فيهو برقعة

*تلك البرقعة مرات توحي لنا بانها بوارق امل

*ومرات نظنها بردعة تضعها خيبة الامل علي الجمل لما تجي تركب الجمل

*اما شاهد الاتهام الثالث وهو الاهم

*نتوقع الطعن في شهادته بادعاء انه كان فاقد التمييز وقت التحمل بالشهادة

*اسمه كولمبيا

*قد يكون قد كان سكرانا

*واكنه واعي بماحدث

*هو ماحدث خلي سكرة في الراس؟؟؟؟

*ماحدث خلي السكران يركع

*والمسطول يبرطع

*والعاقل يطقع

*والمجنون يفلسع

*والمتوضي يجغم بنهم

*ماحدث حدث

*لان خيبة الامل راكبة جمل

*ايها الناس

*بأي حال عاد العيد هذه المرة؟؟..

*طوطحانية الحلة تبكي

*بالونات الطبالي لاتبالي

*وضحكات الاطفال تلاشت وسط صراخ الكنداكات

*والنيل يحتضن الشباب

*وكأن مهر الثورة كان القاء عريس للنيل علي طريقة الفراعنة حينما كانوا يقدمون اجمل فتياتهم عروسا للنيل قربانا له

*هل انا يابحر منك؟؟؟؟

*آآآ؟؟؟

*لست ادري

*وانت ايضا لست تدري

*إذن من يدري؟؟؟

*ايها الناس

*شداد لو داير يلعب الدوري

*الا يلعبوا بدون جمهور

*وبدون حكام

*بالذات بدون حكام دي

*لانو في البلد دي جهة بتبوظ الحاجات غير الحكام مافي

*العبها ياشداد بدون حكام

*يمكن خيبة الامل تنزل من الجمل وتفوت تخلينا

*ايها الناس

*مجلس المريخ يعتزم الاستقالة

*اريت كل المجالس تبطل ثقالة وتمارس الاستقالة

*بالذات المجلس ال….البلدي

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*التلفزيون القومي لسه بمرض فينا

*التلفزيون ده ماعارف الحاصل ولاشنو يا والينا

*ماعندو شغله غير يمرض فينا

*خليهم الانعم عليهم ربك وبقوا من السامعينا

*حتي الطرش قالوا بمرض فينا

*لانو شاشتو ساي مافيها شئ يجذبنا وامامها نقعد يخلينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال التلفزيون ده رجعوهوا لوكنده زي ماكان احسن

والي لقاء

سلك