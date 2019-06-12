خيبة الامل راكبة جمل.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*نحن شعب قوي التحمل زي الجمل
*وبرضنا مابننسي الزول الازانا برضو زي الجمل
*حتي في اغنيات بناتنا وكنداكاتنا يوجد هذا المعني
*الله يأزي الازانا وين البلال ماجانا
*ولعله زمن البلال قد حان
*فاضحي الحل في البل ليس سواه
*لذا تجدنا ننتظر البلال علي احر من الجمر
*ايها الناس
*نحن قوم تحملنا قوي
*برضك زي الجمل
*فالظروف التي عاشها الشعب السوداني قبل الثورة
*واثناء الثورة
*وبعد تحقق جزء من اهداف الثورة
*ظروف الجمل زاتو مابتحملها
*وكانت الثورة كل الامل
*وجاءت خيبة الامل راكبة جمل
*تقدل فينا الهوينه لان الوجي كان وحل
*جلبق في طين الرصاص العشوائي
*وبرطع في خبوب فض الاعتصام الغريب
*ثم غسل جمل خيبة الامل كرعينو الطوال ديل في النيل
*النيل الشاهد علي الخمج والخبوب
*النيل الشاف كل الحصل
*النيل السمع صرخات حواء السودانية تشق عنان السماء
*نعم هو نفسه النيل الذي احتضن الاجساد الطاهرة
*نعم هو نفسه النيل الذي يغتسل فيه الآن جمل خيبة الامل
*ايها البلال
*شاهد الاتهام الاول هو النيل
*وقرائن الادانة كثيرة
*اولها خضاب سكاكات جمل خيبة الامل بالطين والدم وبقايا رصاص
*شاهد الاتهام الثاني كان حاضرا وقت التحمل بالشهادة خلف الاسوار الرمادية حتي اضحي لونه رمادي فيهو برقعة
*تلك البرقعة مرات توحي لنا بانها بوارق امل
*ومرات نظنها بردعة تضعها خيبة الامل علي الجمل لما تجي تركب الجمل
*اما شاهد الاتهام الثالث وهو الاهم
*نتوقع الطعن في شهادته بادعاء انه كان فاقد التمييز وقت التحمل بالشهادة
*اسمه كولمبيا
*قد يكون قد كان سكرانا
*واكنه واعي بماحدث
*هو ماحدث خلي سكرة في الراس؟؟؟؟
*ماحدث خلي السكران يركع
*والمسطول يبرطع
*والعاقل يطقع
*والمجنون يفلسع
*والمتوضي يجغم بنهم
*ماحدث حدث
*لان خيبة الامل راكبة جمل
*ايها الناس
*بأي حال عاد العيد هذه المرة؟؟..
*طوطحانية الحلة تبكي
*بالونات الطبالي لاتبالي
*وضحكات الاطفال تلاشت وسط صراخ الكنداكات
*والنيل يحتضن الشباب
*وكأن مهر الثورة كان القاء عريس للنيل علي طريقة الفراعنة حينما كانوا يقدمون اجمل فتياتهم عروسا للنيل قربانا له
*هل انا يابحر منك؟؟؟؟
*آآآ؟؟؟
*لست ادري
*وانت ايضا لست تدري
*إذن من يدري؟؟؟
*ايها الناس
*شداد لو داير يلعب الدوري
*الا يلعبوا بدون جمهور
*وبدون حكام
*بالذات بدون حكام دي
*لانو في البلد دي جهة بتبوظ الحاجات غير الحكام مافي
*العبها ياشداد بدون حكام
*يمكن خيبة الامل تنزل من الجمل وتفوت تخلينا
*ايها الناس
*مجلس المريخ يعتزم الاستقالة
*اريت كل المجالس تبطل ثقالة وتمارس الاستقالة
*بالذات المجلس ال….البلدي
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*التلفزيون القومي لسه بمرض فينا
*التلفزيون ده ماعارف الحاصل ولاشنو يا والينا
*ماعندو شغله غير يمرض فينا
*خليهم الانعم عليهم ربك وبقوا من السامعينا
*حتي الطرش قالوا بمرض فينا
*لانو شاشتو ساي مافيها شئ يجذبنا وامامها نقعد يخلينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال التلفزيون ده رجعوهوا لوكنده زي ماكان احسن
والي لقاء
سلك
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