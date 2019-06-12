بوريس جونسون يتوعد بمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، عن إطلاق حملته الانتخابية ووعد بأن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” عن جونسون قوله:

“الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة أسرع من بقية دول الاتحاد الأوروبي، بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

وتابع جونسون: “بعد مضي ثلاث سنوات وتحديد مهلتين، يتعين علينا مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر”.

وقال ممثل المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس، في وقت سابق، إن انتخاب رئيس وزراء بريطاني جديد لن يغير الاتفاق على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن بريطانيا اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/ يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج.