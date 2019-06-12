واشنطن تطالب المجلس العسكري بسحب المليشيات من الخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالبت الولايات المتحدة الأميركية المجلس العسكري الانتقالي في السودان بسحب “المليشيات المسلحة” من الخرطوم، وإجراء تحقيق مستقل في أحداث العنف التي شهدتها البلاد.
القاهرة — سبوتنيك. وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء “يجب على السلطات سحب المليشيات من الخرطوم، وإجراء تحقيق مستقل في أحداث العنف الأخيرة”، متابعة “يجب على القوات الأمنية أن توقف اعتداءاتها على المواطنين”.
وأضافت المتحدثة إجابة عن سؤال حول ما إذا كان السفير دونالد بوث يعتزم المكوث في الخرطوم لفترة أطول “نعم، أعتقد ذلك”، لافتة “الحوار هو ما ندعو إليه، ونركز على العمل الدبلوماسي، والسفير سيبقى هناك حتى نهاية الأسبوع في الخرطوم، وسيعقد اجتماعات”.
وأوضحت المتحدثة “السودانيون أظهروا عزيمة قوية للاستمرار في المظاهرات السلمية، والإضراب”.
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