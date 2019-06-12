الصحة: انسياب الخدمة بجميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات

أعلن وكيل وزارة الصحة المُكلّف د. سليمان عبد الجبار، ارتفاع ضحايا اعتداءات المجموعات المتفلتة من عمليات الذبح والطعن من (11) إلى (13) قتيلاً، إضافةً إلى تهشيم (14) عربة إسعاف، مما أدى إلى انحسار وصول الكادر الطبي للمُستشفيات.

وأكد د. سليمان في مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم (الأربعاء)، انسياب الخدمة بجميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات بما فيها “البان جديد” الذي حدثت فيه بعض الإشكالات، وأشار إلى أنّ مُستشفيات طلبت الرجوع للعمل بعد توفير التأمين والترحيل، وأكّد توفير التراحيل للكوادر، ونفى أيِّ حَديثٍ حول إغلاق للمستشفيات، وقال إنّه غير صحيحٍ، لكنه أقرّ ببعض الإشكالات التي حدثت بمُستشفيى المعلم ورويال كير جراء أحداث منطقة كولومبيا.

وبشأن الحديث عن اغتصاب مُمرضات جرّاء الأحداث، قال: “لم نسجِّل أيّة حالة اغتصاب وكل الحالات التي تَمّ الفحص عليها بمُستشفى رويال كير لَم تَكن بينها أيّة حالة اغتصاب”، وأشاد بمُبادرة كِبَار الاستشاريين للتّأكُّد من حُضُور الأطباء ونُوّاب الأطباء مِمّا سَاعد في عودة كل المستشفيات للخدمة. وحيا الوكيل، العاملين بالحقل الصحي من الكوادر الطبية والصحية على وقفتهم وما ظلُّوا يُقدِّمونه من خدمةٍ رغم التحديات المَاثلة والظُّروف التي تَمُر بها البلاد، وعزا أيِّ تأخيرٍ أو قُصُورٍ في تقديم الخدمة لعدم توفُّر بعض المُعينات وإغلاق الشوارع.