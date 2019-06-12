"الإيكاو" تزور السودان في أغسطس للتحقق من نظم أمن الطيران

كشف المدير العام للإدارة العامة للتدريب بشركة مطارات السودان القابضة، يحيى مصطفى الصديق، أن منظمة الطيران المدني الدولية “الإيكاو”، بصدد زيارة السودان في أغسطس المقبل، للتحقق من معايير ونظم العمل المتعلقة بأمن الطيران والكوادر العاملة في المجال.

وأوضح مصطفى بحسب وكالة السودان للأنباء، أن الإدارة العامة للتدريب انشئت بالشركة القابضة لتشرف على تدريب الكوادر الفنية والمتخصصة في الجوانب المتعلقة بالإدارة والتطوير المؤسسي.

مشيراً إلى أن الإدارة معنية أيضاً بوضع الأسس والمعايير المتعلقة بالسياسات والإجراءات لتنظيم المشاركة في الاجتماعات والمنتديات وورش العمل والمؤتمرات المرتبطة بالمنظمات الدولية، كمجلس المطارات العالمي ومنظمة النقل الجوي العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولية.