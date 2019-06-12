أعلن السودان إدانته القوية للهجوم الإرهابي على مطار أبها المدني بالمملكة العربية السعودية، وما تتعرض له من اعتداءات غاشمة تهدد أمنها وسلامة مواطنيها، واعتبر الهجوم انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللأعراف والمواثيق الدولية الراسخة والقيم الإسلامية.
وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بابكر الصديق محمد الأمين، مجدداً عن تضامن السودان الكامل مع الشقيقة السعودية واستعداده للقيام بكل ما يمكنه للمساهمة في حماية أرض المقدسات الإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يدين الاعتداء على مطار أبها السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.