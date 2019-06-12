هذا ما يحدث عند تجاهل علاج مرض السكري

يعتبر مرض السكري من النوع الثاني من أكثر الأمراض الشائعة في وقتنا الحالي، حيث يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من هذه الحالة التي قد تتسبب بالعديد من الأمراض التي تهدد الحياة.
وقد أوضح الدكتور دون ريتشاردز لصحيفة "ديلي ستار البريطانية"، بأن الكثير من المصابين بداء السكري لا يدركون حقيقة هذا المرض، وقد يتعامل بعضهم معه بطريقة تزيد من آثاره السلبية عليهم.
وقال الدكتور ريتشاردز: "ما يدعو للقلق هو أن آلاف الأشخاص قد يصابون بداء السكري ولا يدركون ذلك. ذلك لأن الأعراض المرتبطة بالحالة قد يصعب اكتشافها، أو تكون مرتبطة بأمراض أخرى."
1- ممارسة النشاطات الجسدية
2- اتباع نظام غذائي صحي
3- السيطرة على ضغط الدم
4- التوقف عن التدخين
إذا كنت من المدخنين، فإن فرصتك في الإصابة بمرض السكري وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة تكون أعلى.
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