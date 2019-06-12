نشرت وكالة الأنباء السعودية الصور الأولى لآثار الهجوم الذي تعرض له مطار أبها بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر، بحسب المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، عن إصابة 26 شخصا.
وقال المتحدث باسم التحالف، إن مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي في اليمن سقط في صالة الوصول بمطار أبها جنوبي المملكة، موقعا إصابات بين المدنيين، من بينهم "3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) و 2 طفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الصور الأولى لآثار سقوط صاروخ حوثي على مطار أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.