شاهد.. الصور الأولى لآثار سقوط صاروخ حوثي على مطار أبها

نشرت وكالة الأنباء السعودية الصور الأولى لآثار الهجوم الذي تعرض له مطار أبها بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر، بحسب المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، عن إصابة 26 شخصا.

وقال المتحدث باسم التحالف، إن مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي في اليمن سقط في صالة الوصول بمطار أبها جنوبي المملكة، موقعا إصابات بين المدنيين، من بينهم "3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) و 2 طفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".