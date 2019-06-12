حرائق جديدة في إسرائيل جراء إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة (فيديو)

في حدث هو الأول من نوعه منذ عدة أسابيع، اندلعت عدة حرائق في منطقة غلاف غزة، مساء اليوم، الأربعاء.

قال الصحفي الإسرائيلي، متان تسوري، مساء اليوم، الأربعاء، إن ستة حرائق اندلعت في منطقة غلاف غزة، جراء إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة، والطائرات الورقية المشتعلة من قطاع غزة إلى المستوطنات القريبة من القطاع.

ونشر تسوري تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أنه لم يصب أحدا جراء إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة، وبأن الحرائق تنتشر بشكل كبير، وبأن سيارات الإطفاء تحاول إطفاء تلك الحرائق، في وقت أرفق فيديو حول هذا الأمر.

ومن جانبه، أكد الموقع الإلكتروني الاستخباراتي "ديبكا"، مساء اليوم، الأربعاء، أن 3 بالونات هيليوم حارقة انطلقت من قطاع غزة، وانفجرت في مستوطنة أشكول، وهو الحريق أو عدة حرائق اندلعت للمرة الأولى منذ نهاية مارس/آذار الماضي، مع وقف إطلاق النار بين الجانبين، الإسرائيلي والحمساوي في قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة عبرية إنه رغم التفوق العسكري الإسرائيلي، فإن الجيش لا يملك حلولا لبالونات الهيليوم الحارقة في غزة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في السابع من مارس الماضي، النقاب عن قيام الجيش الإسرائيلي، بالتوجه إلى شركات تكنولوجية إسرائيلية وأجنبية لإيجاد حلول لظاهرة البالونات الحارقة، التي يتم إطلاقها من قطاع غزة.